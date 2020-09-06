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Ты ласкай меня, ласкай: я рыжий померанчик и расчудесный мальчик - видео

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Тема:
Утро с нами! (502)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200906/24455272/laskay-menya-ryjii-pomeranian-video.html

Забавное видео, которое набирает обороты в сети: хозяин не смог проигнорировать настойчивые просьбы своего любимца.

Главный герой - шпиц по кличке Аслан, который постоянно требует внимания.

Рыжий любимец семьи настойчиво просит хозяина не переставать гладить его. Что из этого получилось, смотрите в ролике.

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Тема:
Утро с нами! (502)

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