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Она "сломалась": конфуз с девушкой во время примерки обуви - смешное видео

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Тема:
Утро с нами! (507)
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Youtube/ Jin Bryant
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200907/31573426/video-ona-slomalas-konfuz-s-devushkoy.html

Не повезло этой девушке в магазине: она примеряла "обувь стриптизерш", но что-то пошло не так.

Видео  попало на сайт видеохостинга YouTube. Покупательница явно стала знаменитой, так что неудача была компенсирована судьбой. 

Ролик набирает популярность с бешеной скоростью.

Тема:
Утро с нами! (507)


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