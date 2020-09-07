Она "сломалась": конфуз с девушкой во время примерки обуви - смешное видео

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Сборная Молдовы в Лиге наций: шаг второй, менее удачный Тренер Энгин Фират надеялся во втором групповом матче турнира закрепить успех, достигнутый тремя днями ранее, когда наши футболисты, показав неплохую игру, закончили вничью поединок с Косово. Однако на сей раз не вышло. 254

ЦИК: срок предварительной регистрации избирателей истекает через 10 дней Гражданам Молдовы, которые находятся за рубежом или в Приднестровье и собираются голосовать на выборах президента РМ, стоит поторопиться. 155