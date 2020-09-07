Она "сломалась": конфуз с девушкой во время примерки обуви - смешное видео

Видео попало на сайт видеохостинга YouTube. Покупательница явно стала знаменитой, так что неудача была компенсирована судьбой.
Ролик набирает популярность с бешеной скоростью.
Не повезло этой девушке в магазине: она примеряла "обувь стриптизерш", но что-то пошло не так.
Видео попало на сайт видеохостинга YouTube. Покупательница явно стала знаменитой, так что неудача была компенсирована судьбой.
Ролик набирает популярность с бешеной скоростью.
Обезьяна устроила в раковине мини-ванную и расплескала моющее средство словно пенку, а затем сама залезло в воду.
Забавное видео, которое набирает обороты в сети: хозяин не смог проигнорировать настойчивые просьбы своего любимца.
Видно дела в магазине идут хорошо, происшествий нет, и премия квартальная светит. Можно начинать свое шоу.
Сыграть "подъем!" дело непростое, когда под рукой нет горна или там барабана, а кое-кто хрюкает без задних ног.
Тренер Энгин Фират надеялся во втором групповом матче турнира закрепить успех, достигнутый тремя днями ранее, когда наши футболисты, показав неплохую игру, закончили вничью поединок с Косово. Однако на сей раз не вышло.
Гражданам Молдовы, которые находятся за рубежом или в Приднестровье и собираются голосовать на выборах президента РМ, стоит поторопиться.
Шесть неправительственных организаций получили гранты на продвижение инициатив, в которые вовлечены граждане пенсионного возраста.
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