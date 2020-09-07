06:31 07 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.05
  • UAH0.60
Поиск
Лучшее видео из сети

Обезьянка дает мастер-класс по мытью посуды - смешное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (507)
22 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Facebook/ И Смех И Грех
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200907/31573495/video-monkey-voda-prank-posuda.html

В сети набирает популярность видео, на котором обезьянка старательно моет посуду. Пользователи шутят, что она может давать платные мастер-классы молодым хозяйкам. 

"Боже? Цивилизация изменилась, обезьяны развиваются, человечество деградирует?", "Какая хозяюшка….. Мужчины ищут настоящих женщин, экономных и целеустремлённых в уходе за чистотой… женщина идеал, все в одном",  Мне нужна именно такая посудомойка"/ Это только часть восторженных комментариев. Конечно же, пользователи Интернета шутят. На самом деле так делать нельзя.

Обезьяна устроила в раковине баню и расплескала моющее средство словно пенку, а затем сама залезло в воду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (507)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
Заброшенный маяк на Сахалине зажгли впервые за 14 лет.
Бездействовавший маяк на Сахалине вновь засветился
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться