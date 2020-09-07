Обезьянка дает мастер-класс по мытью посуды - смешное видео

В сети набирает популярность видео, на котором обезьянка старательно моет посуду. Пользователи шутят, что она может давать платные мастер-классы молодым хозяйкам.

"Боже? Цивилизация изменилась, обезьяны развиваются, человечество деградирует?", "Какая хозяюшка….. Мужчины ищут настоящих женщин, экономных и целеустремлённых в уходе за чистотой… женщина идеал, все в одном", Мне нужна именно такая посудомойка"/ Это только часть восторженных комментариев. Конечно же, пользователи Интернета шутят. На самом деле так делать нельзя.

Обезьяна устроила в раковине баню и расплескала моющее средство словно пенку, а затем сама залезло в воду.

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