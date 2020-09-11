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Попугай насвистывает колыбельную малышу - умилительное видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200911/28605521/video-pugay-poet-pesnyu.html

То ли родители запоздали к часу отбоя, то ли не заметили, что их чадо проснулось и смотрит вокруг во все глаза.

Непорядок!

Заботливый попугай решил занять младенца и спеть ему песенку. 

Заметно, что малышу явно нравится колыбельная.

Финал сцены остался за кадром, но суть здесь не в результате, а в самом процессе.

Согласны?

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