Попугай насвистывает колыбельную малышу - умилительное видео

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То ли родители запоздали к часу отбоя, то ли не заметили, что их чадо проснулось и смотрит вокруг во все глаза.
Непорядок!
Заботливый попугай решил занять младенца и спеть ему песенку.
Заметно, что малышу явно нравится колыбельная.
Финал сцены остался за кадром, но суть здесь не в результате, а в самом процессе.
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