Это ошибка: в Германии осудили требования остановить строительство “Северного потока – 2

Влиятельны политик высказался в связи с "покушением на газопровод" из-за ситуации с якобы отравлением Алексея Навального.

По мнению главы комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста, заморозка проекта, который призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы, была бы ошибкой.

“А это совершенно точно не в интересах Германии и Европы”, – отметил немецкий политик в интервью RT Deutsch.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо в самолете. Позднее его перевезли в Германию. Уже там немецкие медики заявили, что оппозиционера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих веществ “Новичок”, но доказательств не предоставили.

“Северный поток – 2” – проект нового газопровода из России в Европу через Балтийское море. Его планируемая мощность – 55 млрд кубометров в год. США, Польша и страны Балтии долгое время выступают против “Северного потока – 2”, утверждая, что он якобы угрожает их национальным интересам и безопасности. В Москве эти голословные обвинения отрицают.

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