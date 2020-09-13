Старость в радость: бабуля потеряла челюсть и не растерялась - видео

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Смотрите на видео, как милая 102-летняя женщина красиво справилась с неприятностью, которая с ней произошла в тот момент, когда она принялась задувать свечи на праздничном торте.
Верно говорят: смех продлевает человеку жизнь. Главное, чтобы радость была искренней. Потрясающее чувство юмора, похоже, и помогло героине этого позитивного ролика не ощущать "бремени" возраста.
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