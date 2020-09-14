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Любовь нечаянно нагрянет: попугай сделал предложение "барышне" - видео

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Тема:
Утро с нами! (513)
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Youtube / Rumble Viral
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200914/27217382/video-youtube-popugay-priznanie-love-magazine.html

На видео попал смешной случай в одном из зоомагазинов. Попугаи признались друг другу в любви на глазах у посетителей.

Птички были очень сильно восхищены друг другом, и их знакомство сразу же переросло в свидание.

На кадрах видно, как хозяева держат своих питомцев – молуккских какаду – друг перед другом в зоомагазине. Справа – попугай Макс, которому 25 лет, а слева – его новая подруга, которая несколько младше (живут попугаи этого вида от 60 до 80 лет).

Во время знакомства друг с другом пернатые не могут сдержать эмоций, поэтому поют, танцуют и чуть ли не устраивают вечеринку на радость всем посетителям магазина.

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Тема:
Утро с нами! (513)


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