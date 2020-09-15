17:10 15 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.59
Поиск
Лучшее видео из сети

Собака поет вместе с девочкой, копируя ноты - забавное видео

Получить короткую ссылку
2681260
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200915/25475259/little-girl-shih-tzu-duet-video-youtube.html

Кажется, этой собаке нужно изучать нотную грамоту хотя бы потому, что она очень старательно повторяет за хозяйкой то, что та поет - смотрите видео.

И делает это не без прилежания и умения.

Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Когда родители отчаялись, пес подсказал, как спасти малыша - забавное видео
Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео
Пес дрессирует своего человека - забавное видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Ночной кошмар" США: Россия и Китай в Арктике - фото
Мировтоцы
Один день военных из Молдовы, участвующих в миссии KFOR в Косово - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться