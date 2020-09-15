Собака поет вместе с девочкой, копируя ноты - забавное видео

И делает это не без прилежания и умения.
Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.
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Кажется, этой собаке нужно изучать нотную грамоту хотя бы потому, что она очень старательно повторяет за хозяйкой то, что та поет - смотрите видео.
И делает это не без прилежания и умения.
Музыкальности этого домашнего питомца можно только позавидовать. Смотрите сами.
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Бестолковый малыш забрался в дебри автомобильного двигателя, спрятавшись среди многочисленных трубок и проводов.
Эта птица, похоже, никогда не сдается. Она долго старался оживить, казалось, уже умершего товарища, и это ей удалось - смотрите видео.
На видео попал смешной случай в одном из зоомагазинов. Попугаи признались друг другу в любви на глазах у посетителей.
Такие истории не часто встретишь, но этот эпизод даже успела запечатлеть установленная у дома камера видеонаблюдения - смотрите сами.
В ряде российских СМИ во вторник появилась информация о том, что Москва может вновь начать авиасообщение со странами СНГ в течение месяца.
Новые лабораторные аппараты и реагенты Молдове подарили Швейцарское бюро по сотрудничеству и швейцарский Институт тропиков и общественного здоровья.
Награжденные отмечены за самоотверженность и преданность делу, проявленные в сфере медицины, особенно во время эпидемии COVID-19.
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