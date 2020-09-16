06:50 16 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.59
Поиск
Лучшее видео из сети

Видеофакт: собака потрясающе сымитировала вой полицейской сирены

Получить короткую ссылку
76220
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Витамин
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200916/27480347/Sobaka-potryasayusche-symitirovala-voy-politseyskoy-sireny-video.html

Пользователей Сети рассмешило видео, на котором ретривер воспроизводит звук полицейской сирены. Этот ролик никого не оставит равнодушным.

Пес, услышав звук полицейской сирены, решил воспроизвести такой же, а хозяин, заливаясь от смеха, заснял его пародию на видео.Собака завыла с небывалым артистизмом - подняла мордочку вверх и с гордостью исполнила свою "арию". 

Недавно по Сети разлетелось смешное видео с еще одним псом-пародистом. Щенок решил скопировать поведение петуха и получилось у него неплохо.

Собака смогла воспроизвести тот же звук, который обычно издает петух, и даже, как он, вытянула шею. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Ночной кошмар" США: Россия и Китай в Арктике - фото
Митинги врачей в Европе. Чем недовольны медики и что прогнозирует ВОЗ?
Хватит хлопать, начинайте платить: чем недовольны медики в Европе - видео
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться