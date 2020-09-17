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Уникальные трюки не могут повторить уже более 70 лет - завораживающее видео

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Тема:
Утро с нами! (511)
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Facebook / Александр Зарубин
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200917/25088596/video-truk-sister-ross.html

Талант трех девушек, который видно сразу, - смотрите это видео, оно говорит о многом, и вы сами убедитесь во всем.

Сестры Росс – три сестры, выступающие под псевдонимами Эгги, Элмира и Мэгги и с настоящей фамилией Росс в 1944 году снялись в музыкальном клипе для мюзикла "Бродвейские ритмы".

На единственном видео с участием девушек можно увидеть, насколько талантливы сестры. 

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Facebook / Андрей Рожков-Фан Клуб
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Начинается их выступление с незамысловатой песни о картофельном салате. Девушки весело напевают слова, улыбаются и пританцовывают. Но допев последний куплет, они начинают вытворять такое, что до сих пор никто не может повторить. Сестры Росс обладали очень гибким телом, хорошо натренированными мышцами и потрясающей растяжкой.

Старшая из сестер, Бетси, вышла замуж в 21 год, ее муж был танцором, поэтому они начали выступать вместе. Счастье длилось недолго. Как выяснилось, у супруга Бетси была шизофрения. Пристрастие к алкоголю усугубило болезнь, во время одного из приступов, он ее убил.

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О средней сестре, Викки, известно то, что замуж она вышла в 23 года за актера, старше ее на 12 лет. После 9 лет супружеской жизни Викки осталась вдовой с двумя детьми.

Младшая, Дикси, вышла замуж в 19 лет, но в 34 года ее не стало. От чего она умерла – неизвестно.

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Тема:
Утро с нами! (511)

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