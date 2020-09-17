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Назло заразе: крутой танец деда с внучками отвлекает от коронавируса

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1910)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200917/29449023/video-ded-dance-zaraza-coronavirus.html

В сети продолжает набирать популярность видео о заводном танце мужчины с внучками, им всем пандемия не страшна.

Китайцы любят потанцевать и повеселиться. На кадрах видно, как дед легко отплясывает под современные ритмы на городских улицах. 

Бабушка танцует грузинский танец
youtube \ Danigo78RUS
Зажигательный танец бабули на улочках старого города — Видео

Он танцует сначала с одной, а потом сразу с двумя девочками. Ансамбль выступает очень слаженно. Юные танцовщицы выполняют движения на удивление синхронно.

Выступление "семейного ансамбля" привлекает внимание прохожих, вокруг них собирается публика.

Многим пользователям понравилось это видео, и они оставили восторженные отзывы.

"Ощущение, что земли не касается!", "Легкий, невесомый, классный!", "Можно бесконечно смотреть", "Он, будто, летит", "Потрясающе! Всем бы такого деда", - такие комментарии опубликовали юзеры.

Действительно, глядя на героев этого ролика, невозможно не пуститься в пляс.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1910)

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