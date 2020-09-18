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Удивительное видео: так еще никто не ловил рыбу

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Тема:
Утро с нами! (513)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200918/22114432/video-ruka-udochka-rybalka.html

Совершенно невероятный способ успешно ловить рыбу продемонстрировал молодой человек на видео - смотрите сами.

Занятный лайфхак для рыбалки появился на просторах сети. На представленном видео молодой человек, используя собственные пальцы и резинку, как рогатку, забрасывает леску с наживкой далеко в воду. При этом к руке у него прикреплена катушка удочки, на которую он наматывает леску. С первого взгляда кажется, что у него ничего не выйдет. Но он делает невероятное.

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Тема:
Утро с нами! (513)

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Теги:
рыбалка, видео


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