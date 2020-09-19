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Хлестал хвостом до потери сознания: схватку леопарда и варана сняли на видео

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© Video: Youtube /
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200919/20453437/bitva-varan-leopard-video-youtube.html

Посетитель национального парка Крюгера в Южно-Африканской Республике наблюдали захватывающую битву леопарда с вараном.

Зрелище это оказалось настолько необычным, что руководство заповедника опубликовало запись произошедшего на своих официальных интернет-ресурсах.

На кадрах видно, что ящерица успешно отбивалась хвостом от атаки леопарда, но в какой-то момент хищник сумел перехитрить пресмыкающееся и убить его.

"Осознавая, что надвигается атака хищника, ящерица начала хлестать хвостом, защищая себя. Хвост оказался довольно мощным инструментом — от его ударов леопарду становилось не по себе. Но хищнику все-таки удалось перехитрить варана и схватить его за шею. Довольный охотой, леопард скрылся с добычей в кустах", — отметил автор ролика Коста Франгескидес.

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Теги:
в мире животных, драка, Youtube, видео


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