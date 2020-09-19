Хлестал хвостом до потери сознания: схватку леопарда и варана сняли на видео

Зрелище это оказалось настолько необычным, что руководство заповедника опубликовало запись произошедшего на своих официальных интернет-ресурсах.

На кадрах видно, что ящерица успешно отбивалась хвостом от атаки леопарда, но в какой-то момент хищник сумел перехитрить пресмыкающееся и убить его.

"Осознавая, что надвигается атака хищника, ящерица начала хлестать хвостом, защищая себя. Хвост оказался довольно мощным инструментом — от его ударов леопарду становилось не по себе. Но хищнику все-таки удалось перехитрить варана и схватить его за шею. Довольный охотой, леопард скрылся с добычей в кустах", — отметил автор ролика Коста Франгескидес.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova