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Видео: жена жестоко проучила своего мужа-ревнивца

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Тема:
Утро с нами! (513)
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Youtube / New Production pictures
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200919/20757719/jena-video-youtube.html

Эта история произошла в Кыргызстане, но может быть поучительной для мужчин из разных стран. Любопытное видео, которое набирает бешеные просмотры в соцсетях.

Социальный ролик сняли несколько лет назад. Его создатели с юмором подошли к рассказу житейской истории. По сюжету, мужчина решил проверить молодую жену на верность. Он оставил ей записку, что "больше не может с ней жить и разводится", а сам спрятался под кроватью, чтобы понаблюдать за реакцией супруги.

Обнаружив записку, женщина сделала звонок по телефону и… ушла. Удивленный муж расстроился, посчитав, что жена не была верна ему. Но прочитав записку, он понял, что ошибся. Оказалось, благоверная разоблачила супруга и просто пошла за хлебом.

"Глупый, я пошла за хлебом. Твои ноги торчат из-под кровати", — написала она.

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Тема:
Утро с нами! (513)

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Теги:
розыгрыш, урок, видео, жена


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