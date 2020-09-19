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Видео: жуть из-под воды - акула нападает на осьминога

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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200919/25040583/akula-napadaet-na-osiminoga-video-youtube.html

Страшное видео сделали под водой: дайверы запечатлели нападение акулы на осьминога - такие кадры не часто увидишь.

Видео того, как акула напала на осьминога, выглядит как кадры из фильма ужасов. Дайверы запечатлели хищную рыбу, когда она подобралась к другому подводному чудовищу.

Осьминог оказался не из тех, на кого можно напасть просто так, и дал отпор. Смотрите сами. 

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Теги:
осьминог, акула


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