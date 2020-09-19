Видео: жуть из-под воды - акула нападает на осьминога

Страшное видео сделали под водой: дайверы запечатлели нападение акулы на осьминога - такие кадры не часто увидишь.

Видео того, как акула напала на осьминога, выглядит как кадры из фильма ужасов. Дайверы запечатлели хищную рыбу, когда она подобралась к другому подводному чудовищу.

Осьминог оказался не из тех, на кого можно напасть просто так, и дал отпор. Смотрите сами.

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