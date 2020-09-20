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Видео: собачий вальс - невеста пригласила на "Белый танец" любимого пса

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Тема:
Утро с нами! (517)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200920/26985434/video-sobaka-tanets-svadiba.html

Видеоролик о свадебном танце невесты с собакой порадовал многих пользователей Интернета. Смотрите сами.

На кадрах видно, как девушка вальсируеет, а собака, будто заменяет ей партнера по танцу. Виртуозные движения питомца и его хозяйки в свадебном платье на танцполе восхитили не только гостей торжества, но юзеров Сети. 

У собачки отменное чувство такта, прокомментировали ролик зрители.

"Молодец, пес - подвинул робкого жениха". - пошутил кто-то.

"Великолепный танец", - пишут пользователи.

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Тема:
Утро с нами! (517)

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