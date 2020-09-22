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Настольный теннис

Чудеса эволюции: обезьяна обыгрывает мужчину в пинг-понг - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Тема:
Утро с нами! (516)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200922/24718783/chudo-obezyana-celovek-ping-pong-video.html

Посмотрев этот видеоролик, просто поражаешься, насколько прав был в свое время автор теории эволюции Чарльз Дарвин.

Настольный теннис или, как его еще называют, пинг-понг, прочно вошел в жизнь всех тех, кто родился еще в Советском Союзе. Теннисные столы тогда стояли везде - в школах, на предприятиях, в лагерях летнего отдыха и санаториях, во дворах многоэтажных домов. Любой мальчишка, у которого была ракетка мог с легкостью обыграть взрослого мужчину, показав чуть ли не олимпийское мастерство владения этим видом спорта.

И сегодня пинг-понг в быту весьма популярен. Во многих "моллах" и развлекательных центрах есть целые секции, где за сравнительно небольшую плату, можно размять мышцы, потренировать ловкость и реакцию, а также, что называется, размять извилины, ведь этот вид спорта требует недюжинной смекалки. 

Однако некоторые предпочитают выбирать себе в партнеры... обезьян. Казалось бы, да, приматы способны на многое, но мастерство игры в пинг-понг, который демонстрирует шимпанзе на видео, просто поражает. Опытный игрок в настольный теннис просто бессилен седлать что-нибудь, чтобы обыграть ловкую и опытную обезьяну.

 

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Тема:
Утро с нами! (516)

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Теги:
видео, древесная обезьяна


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