Господи, помилуй: попугай раскаивается в ожидании хозяина - забавное видео

Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют миллионы пользователей по всему миру.

Эта маленькая и очень религиозная птичка поднимет вам настроение своим забавным поведением. Смотрите на видео, что она умеет делать.

На кадрах видно, как волнистый попугайчик сидит на спинке дивана и из раза в раз повторяет: "Господи, помилуй". Примечательно, что, произнося данную фразу, пернатый опускает и поднимает голову, словно кланяется.

"Раскаивается в ожидании хозяина с работы?" - пошутили пользователи соцсетей.

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