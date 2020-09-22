05:47 22 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.59
Поиск
Попугаи-неразлучники

Господи, помилуй: попугай раскаивается в ожидании хозяина - забавное видео

© Sputnik / Petshakovsky
Лучшее видео из сети
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (516)
692541362
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200922/24865196/new-viral-video-popugay-molitva-youtube-yandexnews-google-trends.html

Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют миллионы пользователей по всему миру.

Эта маленькая и очень религиозная птичка поднимет вам настроение своим забавным поведением. Смотрите на видео, что она умеет делать.

На кадрах видно, как волнистый попугайчик сидит на спинке дивана и из раза в раз повторяет: "Господи, помилуй". Примечательно, что, произнося данную фразу, пернатый опускает и поднимает голову, словно кланяется.

"Раскаивается в ожидании хозяина с работы?" - пошутили пользователи соцсетей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (516)

По теме

Любовь нечаянно нагрянет: попугай сделал предложение "барышне" - видео
Попугай насвистывает колыбельную малышу - умилительное видео
Вот это выдержка: попугай расхаживает по коту и испытывает его терпение - видео
Теги:
Google, yandex, ролик, Youtube, Работа, хозяин, молитва, попугай, юмор, видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Фото: дипломаты приняли участие в сборе винограда в Гагаузии
Кавказ-2020: в России стартовали масштабные международные учения
Старт международных учений "Кавказ-2020": как это было
Торговые связи Молдовы.
Коммерческие связи Молдовы: с кем торгуем, что продаем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться