Два товарища: волнистый попугай испытывает терпение кота - смешное видео

В Интернете набирает популярность смешное видео с волнистым попугайчиком, который вовсю болтает на ушко спящему коту.

В дикой природе пушистый хищник давно бы позавтракал пернатым наглецом. Но это только мечты усатого питомца. Он вынужден терпеть выходки "болтливого" члена семьи. Живут-то под одной крышей, кормит их одна и та же хозяйка. Чего им делить?

На видео запечатлено, как попугай расхаживает по коту и испытывает его терпение.

"Хороший! Просто красавчик! Давай поцелуемся! Давай споем! Птичка-невеличка! Весь красавчик", - говорит неугомонный попугайчик в ушко коту, а затем перебирается к лапкам и начинает дергать кота за когти на ножках.

При этом пользователи активно комментируют ролик: "Не попугай, а чудо-расчудесное! У одного железные нервы, а у другого – железные, сами знаете что!

Что было дальше, можно увидеть в ролике.

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