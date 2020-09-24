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Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео

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Youtube / AwesomeTemidych
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200924/25356045/liubovi-na-grani-pes-zhenih-nevesta-video-youtube.html

Направляясь к суженой, молодой человек и не подозревал, что встретит серьезного соперника, и что за свое счастье ему еще предстоит побороться - смотрите видео.

 Но путь к женщине всей его жизни мужчине преградил вовсе не другой представитель сильной половины человечества.

Собака пытается остановить машину хозяина, умоляя не бросать ее
Youtube / BSN
Собака пытается остановить машину хозяина, "умоляя" не бросать ее

Это был ревнивый пес, уютно развалившийся на пороге комнаты избранницы жениха.

Но от этого, как говорится, легче не стало. Может быть, даже наоборот.

На кадрах видно, как отец невесты дважды пытался переместить питомца в другое место, но тот сразу возвращался к комнате хозяйки.

Чем все закончилось, смотрите на видео.

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