Любовь на грани: пес не пускает жениха к невесте - угарное видео

Но путь к женщине всей его жизни мужчине преградил вовсе не другой представитель сильной половины человечества.
Это был ревнивый пес, уютно развалившийся на пороге комнаты избранницы жениха.
Но от этого, как говорится, легче не стало. Может быть, даже наоборот.
На кадрах видно, как отец невесты дважды пытался переместить питомца в другое место, но тот сразу возвращался к комнате хозяйки.
Чем все закончилось, смотрите на видео.
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