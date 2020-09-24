Смешно до слез: малышка и ее лохматый пес не могут поделить лежанку — видео

В Сети очень популярен этот ролик: маленькая девочка пытается улечься рядом со своим пушистым псом на лежаке.

На кадрах видно, как маленькая белокурая девочка, пытается уместиться на лежанке рядом со своим четвероногим другом. Она обнимает пса и пытается придвинуться как можно ближе. Однако тот не особо сопротивляется.

Восторженные пользователи социальной сети Facebook в комментариях под роликом отметили, что именно так выглядит настоящая и искренняя любовь.

"Малышка и песик просто сладкие! Вероятнее всего, она безмерно любит своего четвероногого друга! Взрыв мозга, да и только!" - написали юзеры.

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