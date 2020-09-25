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Момент как малыш спас своего пернатого друга от "казни" попал на видео

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Тема:
Утро с нами! (523)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200925/21053206/video-youtube-malchik-gus-mama-nozh.html

Видео растрогало пользователей сети — у мальчика золотое сердце, говорят они, а реакцию женщины поняли далеко не все.

Этот мальчик как будто вышел из детской сказки Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" — он буквально своим телом заслонил любимого гуся от мамы, которая собралась отправить птицу в суп. Женщина несколько раз подходила к гусю с тесаком в руке и вполне понятными намерениями. Однако мальчик отказался покинуть любимца и женщина была вынуждена отступить.

Неизвестно, попал ли все же гусь в ощип, но вот поступок малыша растрогал пользователей сети. "У парня золотое сердце", — пишут одни в комментариях. "Хочешь узнать, каким он будет сыном и мужем — посмотри, как ребенок относится к животным" — говорят другие.

А недавно необычное видео получилось у годовалого малыша, который выхватил у мамы телефон>>>

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Тема:
Утро с нами! (523)

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