Момент как малыш спас своего пернатого друга от "казни" попал на видео

Видео растрогало пользователей сети — у мальчика золотое сердце, говорят они, а реакцию женщины поняли далеко не все.

Этот мальчик как будто вышел из детской сказки Сельмы Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" — он буквально своим телом заслонил любимого гуся от мамы, которая собралась отправить птицу в суп. Женщина несколько раз подходила к гусю с тесаком в руке и вполне понятными намерениями. Однако мальчик отказался покинуть любимца и женщина была вынуждена отступить.

Неизвестно, попал ли все же гусь в ощип, но вот поступок малыша растрогал пользователей сети. "У парня золотое сердце", — пишут одни в комментариях. "Хочешь узнать, каким он будет сыном и мужем — посмотри, как ребенок относится к животным" — говорят другие.

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