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Бабуля жжет: утречком, по пенсионерским делам, на гироскутере - видео

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Тема:
Утро с нами! (525)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200926/25988194/babulea-gyroscooter-video.html

То ли в магазин, то ли к подружкам-байкершам, то ли еще по какой надобности. В конце-концов, не это важно.

Сам факт дорогого стоит!

"Супер!", - таково практически единодушное мнение комментариев.

Многие вдохновляются ее примером. Но есть и некоторые сомнения.

"Мой сын увидев это видео, сразу предложил подарить мне гироскутер на день рождения. Пока думаю. Вот приеду я в магазин, а как его парковать? С собой таскать?".

Героиня этого ролика, как видно, все такого рода проблемы решила. 

И вышивает!

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Тема:
Утро с нами! (525)

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