https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200926/28549861/Kitayskiy-gigant-kak-vyglyadit-samyy-dlinnyy-v-mire-zhuk---video.html
Китайский великан: как выглядит самый длинный в мире жук - видео
Гигантский палочник, которого содержат в музее редких насекомых западного Китая, возможно, является самым крупным насекомым в мире.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=20979477&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1M01S
2020-09-26T05:00Z
Гигантский палочник, которого содержат в музее редких насекомых западного Китая, возможно, является самым крупным насекомым в мире.
Его длина составляет 64 см. Гиганта вывели от палочников, найденных в провинции Гуанси в 2014 году, длина которых составляла 62,7 см, сообщает РИА Новости.
До их обнаружения самым длинным насекомым считался 57-сантиметровый палочник из Малайзии, обнаруженный в 2008 году.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova