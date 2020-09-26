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Китайский великан: как выглядит самый длинный в мире жук - видео

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Китайский великан: как выглядит самый длинный в мире жук - видео
Гигантский палочник, которого содержат в музее редких насекомых западного Китая, возможно, является самым крупным насекомым в мире.
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2020-09-26T05:00Z

Гигантский палочник, которого содержат в музее редких насекомых западного Китая, возможно, является самым крупным насекомым в мире.

Его длина составляет 64 см. Гиганта вывели от палочников, найденных в провинции Гуанси в 2014 году, длина которых составляла 62,7 см, сообщает РИА Новости.

До их обнаружения самым длинным насекомым считался 57-сантиметровый палочник из Малайзии, обнаруженный в 2008 году.

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