Наглость – второе счастье: белка пинком выгнала сову из дупла - видео

Природа продолжает удивлять человека день ото дня. Курьезы в животном мире случаются часто, но этот - просто из ряда вон. Смотрите сами.

В условиях дикой природы, как известно, выживает сильнейший. Но и смекалка диктует животным, как поступить, чтобы жизнь была более комфортной. Так, белка выгнала сову из обжитого ею дупла.

Наглость — второе счастье, примерно так можно охарактеризовать это видео.

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