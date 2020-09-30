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Невероятный чихуахуа зажигает под музыку - убойное видео

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Тема:
Утро с нами! (518)
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Прикольный малыш живет в армянской семье, которая обосновалась в Киеве, и танец - отнюдь не единственный его талант.

В Украине живет удивительная собачка: 7-месячный щенок чихуахуа по кличке "Тайсон" танцует под армянский хит Aram Mp3 Feat Felo "De pari" (английская транслитерация армянского сочетания "Դե պարի", в переводе означающего "Ну, танцуй же").

Малыш живет в армянской семье, которая обосновалась в Киеве, и воспитывается в патриотическом духе. Тайсон еще поет под музыку дудука, Генделя и некоторые композиции Моцарта, а вот попсу любит не очень.

Напомним, чихуахуа — собака-компаньон. Считается самой маленькой собакой в мире и носит имя мексиканского штата Чиуауа. Есть предположение, что предки этой собаки жили в дикой природе и в эпоху цивилизации тольтеков были одомашнены.

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Тема:
Утро с нами! (518)

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Теги:
собака, улетный танец, видео


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