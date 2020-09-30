Ловкость папы спасла малыша - это видео заставит вздрогнуть каждого

Отец продемонстрировал молниеносную реакцию, когда поймал своего сына за долю секунды до... Смотрите видео.

Двухлетнему малышу надоело сидеть в своей кроватке, он решил выбраться оттуда. Мальчик стал перелезать через высокий бортик, но его голова перевесила и, совершив кульбит, ребенок чуть не оказался на полу. Но отец подоспел вовремя. Чем же все закончилось?

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