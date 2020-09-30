Ловкость папы спасла малыша - это видео заставит вздрогнуть каждого

Двухлетнему малышу надоело сидеть в своей кроватке, он решил выбраться оттуда. Мальчик стал перелезать через высокий бортик, но его голова перевесила и, совершив кульбит, ребенок чуть не оказался на полу. Но отец подоспел вовремя. Чем же все закончилось?
- Момент как малыш спас своего пернатого друга от "казни" попал на видео>>>
- Баста, уговоры закончились: папа тащит капризную дочь за капюшон — видео>>>
- Синхронный танец отца и дочек - зажигательное видео покорило всех>>>
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>