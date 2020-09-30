11:10 30 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD16.96
  • RUB0.21
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Лучшее видео из сети

Суперскорость: девушка пересчитала деньги быстрее машинки - улетное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (518)
42469151
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Youtube Loverz
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200930/24000059/video-devushka-neveroyatno-bystro-scitaet-denigi-youtube.html

Смотрите на видео, как женщина пересчитывает несколько пачек денег с той же скоростью, что и машинка, а, может, даже быстрее.

Работница китайского банка делает что-то невообразимое. На кадрах видно, как она пересчитывает деньги очень стремительно и при этом не забывает записывать данные.

Улетное видео: когда считаешь минуты до окончания рабочего дня>>>

Сначала может показаться, что все это постановка, но на кадрах видно, как женщина несколько раз сбивается и ей приходится заново задавать ритм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (518)

По теме

Пятилетняя девочка покорила интернет невероятно красивыми волосами
Это невероятно: мастер кун-фу способен нанести девять ударов за секунду-видео
Невероятно - мужчина растворил пакет в воде и выпил эту мутную жидкость - видео
Теги:
деньги, деньги, видео, девушка


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Туристы ищут удачный кадр у макета акулы в Бангкоке.
Нескучные фото: как туристу сделать незабываемые снимки
На севере Якутии найден самолет Никиты Хрущева.
Хоть и частично, но все же сохранился: найден самолет Никиты Хрущева
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться