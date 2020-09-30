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Чудак хотел сделать трюк с кипятком на морозе, но что-то пошло не так - видео

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Тема:
Утро с нами! (518)
2207933
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200930/24455664/video-youtube-focus-moroz-kipyatok.html

Трюк с замораживанием кипятка не всегда зрелищный, смотрите на видео, что получилось у героя этого ролика.

Феномен застывания горячей воды с большей скоростью, чем холодной, известен науке с давних времен. А когда началась мода записывать на видео и выкладывать в Интернет любые случаи, запечатлеть трюк с замораживанием кипятка, пытаются многие видеоблогеры.

А вот попугай оказался сообразительнее этого героя на ролике>>> 

Иногда даже ценой своего здоровья. Ее Величество статистика еще не скоро раскроет все случаи ожогов на таких "съемочных площадках".

Этот герой на видео из США. Он написал под роликом, что температура воздуха была -14 градусов по Цельсию.

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Тема:
Утро с нами! (518)
Теги:
идиот, вода, мороз, видео


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