Побег щенков из клетки — когда кто-то один слишком умный - видео

Животные бывают куда сообразительнее, чем многим из нас кажется. Это блистательно доказал щенок, удививший своего хозяина.

Щенки были заперты в клетке, а хозяин готовился к их перевозке в автомобиле. Однако сидеть взаперти песикам, гиперактивным и игривым, не особенно понравилось.

Один из щенков начал пробовать лапой засов на замке клетки. Казалось бы, это безнадежное предприятие. Однако терпение и труд все перетрут. Ловко подцепив лапой защелку, щенок распахнул дверь, и побег состоялся.

Правда, вряд ли собачки далеко убежали, ведь кто-то же снимал этот ролик на видео.

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