Необычный спутник: люди привели в супермаркет питомца и всех удивили - видео

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А с кем вы ходите в супермаркет? Герои этого видеоролика, наверное, одни из самых оригинальных. Оцените сами.
Казалось бы, кого только не держат люди дома в качестве домашнего животного. Это может быть практически любое животное. Герои этого ролика держат дома утку, вроде бы ничего необычного, и у многих в хозяйстве есть эти птицы. Но хозяева решили еще и выгулять своего любимца... в супермаркете.
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