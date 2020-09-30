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Необычный спутник: люди привели в супермаркет питомца и всех удивили - видео

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Тема:
Утро с нами! (518)
2427170
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200930/25040642/video-youtube-neobichnii-pitomets.html

А с кем вы ходите в супермаркет? Герои этого видеоролика, наверное, одни из самых оригинальных. Оцените сами.

Казалось бы, кого только не держат люди дома в качестве домашнего животного. Это может быть практически любое животное. Герои этого ролика держат дома утку, вроде бы ничего необычного, и у многих в хозяйстве есть эти птицы. Но хозяева решили еще и выгулять своего любимца... в супермаркете.

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Тема:
Утро с нами! (518)

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