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Танго втроем: два парня и одна девушка сделали это ногами, видео попало в Сеть

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Тема:
Утро с нами! (518)
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Этот способ создавать музыку смело можно назвать одним из самых удивительных - только посмотрите, что они делают.

В интернете набирает популярность видеоролик, где известные мировые хиты исполняют ногами. Все дело в том, что на улице было установлено большое пианино, оно будто "встроено в асфальт".

Далее двое парней и девушка сыграли на нем в "шесть ног" несколько известных мелодий.

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Тема:
Утро с нами! (518)

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Теги:
танцы, вирусное видео


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