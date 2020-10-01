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Невероятное видео: сова играет с мячом

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Тема:
Утро с нами! (534)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201001/21531782/video-sova-igraet-s-mjachom.html

Просто посмотрите на пернатую затейницу: она осваивает азы футбола - это же прелестно и умилительно!

Теннисный мяч птицу не очень слушается, и вот она куда-то убегает. Может быть за ракеткой?

В общем, смотрите сами.

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Тема:
Утро с нами! (534)

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Теги:
сова, мяч, игра


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