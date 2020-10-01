Невероятное видео: сова играет с мячом

Теннисный мяч птицу не очень слушается, и вот она куда-то убегает. Может быть за ракеткой?
В общем, смотрите сами.
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Просто посмотрите на пернатую затейницу: она осваивает азы футбола - это же прелестно и умилительно!
Теннисный мяч птицу не очень слушается, и вот она куда-то убегает. Может быть за ракеткой?
В общем, смотрите сами.
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Шоколадная паста и плитки, конфеты и другие десерты - рай для сладкоежек, но не для этого ребенка: маленькую девочку едва не довели до слез, но родители знали, какое лакомство может успокоить малышку - смотрите видео.
Глядя на это выступление на брусьях, одном из самых капризных гимнастических снарядов, задаешься вопросом: сколько же лет спортсменке?
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Глава государства прокомментировал антирекорды по новым случаям заражения коронавирусом, которые были установлены в Молдове в последнее время.
Российские машиностроители смогли не только ознакомить молдавских аграриев с новыми видами техники, но и показать ее в деле. Такая возможность у них появилась благодаря агрофестивалю "День поля", который впервые проходит в Молдове.
Корректировка (ужесточение или ослабление) ограничений в деятельности будет приниматься только после согласования с чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
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