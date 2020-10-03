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Моя прелесть: не тронь, она моя - забавное видео

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Тема:
Утро с нами! (537)
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Когда ты очень любишь что-то или кого-то, то никому не отдашь, как бы соперник ни настаивал - этот смешной эпизод попал на видео.

Британский кот Мэйпл весьма популярен в Интернете. У него сотни тысяч подписчиков, а публикации собирает большое количество "лайков". Наверное, это связано с тем, что домашний питомец ведет себя довольно забавно.

В этот раз он никак не хочет расставаться с любимой игрушкой. Посмотрите видео и улыбнитесь.

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Тема:
Утро с нами! (537)

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