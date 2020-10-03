Моя прелесть: не тронь, она моя - забавное видео

Британский кот Мэйпл весьма популярен в Интернете. У него сотни тысяч подписчиков, а публикации собирает большое количество "лайков". Наверное, это связано с тем, что домашний питомец ведет себя довольно забавно.
В этот раз он никак не хочет расставаться с любимой игрушкой. Посмотрите видео и улыбнитесь.
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