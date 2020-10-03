05:19 03 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео - Блондинка из джипа красиво станцевала "Калинку" на дороге

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (536)
1570265
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Блатной
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/15/31385094.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201003/31385217/Blondinka-dance-kalinka-video-jeep.html

Бессмертная "Калинка" звучит в самых современных ритмах, но впечатляют не только "рваные" биты, но и смелые движения красотки в платье в горошек.

Есть люди, которые поднимут настроение при любой ситуации. Похоже, что на видео запечатлен именно такой персонаж. Дело происходит в мегаполисе. Девушка в красном платье в белый горошек вышла из навороченного джипа и превосходно станцевала "Калинку". И глаз радуется, и не создана опасная ситуация на дороге. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (536)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Здание администрации президента Молдовы
Президенты Молдовы в фото: кто руководил республикой
Кто был президентом Молдовы за 29 лет
Видео - все президенты Молдовы за 29 лет
Собираем ребенка в школу или детсад: санитарные правила.
Всем здоровья: в детсад и школу отправляем ребенка правильно

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться