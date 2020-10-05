08:18 05 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD16.92
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео - Жестокая схватка кобры и варана попала в объектив туристки

Получить короткую ссылку
56933202
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Kruger Sightings
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201005/20460369/video-varan-cobra-turist.html

На ролике запечатлено, как змея кусает ящерицу, однако та продолжает идти, волоча кобру за собой.

Туристка, посетившая национальный парк Крюгера в ЮАР, сняла на видео нападение кобры на варана. Проезжавший мимо автомобиль спугнул змею, а ящерица осталась неподвижно лежать на дороге.

Смотрите также:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Хочешь жить, умей отпрыгнуть: фантастическая реакция на бросок змеи - видео
Тот, кто живет в пруду: водяной клоп никому не оставил шансов выжить - видео
Гроза гадов атакует вновь и вновь, пока враг не спасается бегством - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Pictura murală Buiucani
Настенная роспись Буюкань - от спортивных мотивов до рок-легенд - фото
Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны
Видео - Школьник открыл в подвале музей Великой Отечественной войны
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове март-сентябрь 2020
COVID-19 в Молдове: антирекорды, цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться