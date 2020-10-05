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Видео - Дерзкое ограбление: муравей утащил ювелирное украшение

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Тема:
Утро с нами! (537)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201005/21135538/video-muravej-brilliant-ves-nasekomoe-krazha.html

Не только люди, но и насекомые разбираются в драгоценностях. По крайней мере, об этом можно судить по курьезному инциденту, случившемуся в одной из ювелирных магазинов в Италии.

Попытку украсть бриллиант предпринял обычный муравей. Насекомое тащило за собой драгоценный камень, который гораздо больше его по размерам. Усердие, с которым муравей "уводил из-под носа" ювелира бриллиант, поразило автора видеоролика, снимавшего титанические усилия насекомого.  

"Представьте себе, что будет, если на ювелирную выставку кто-то привезет свой муравейник", — прокомментировали случившееся в подписи к видео.

Зачем насекомому понадобился бриллиант — остается только догадываться. Как отмечают специалисты, обычный муравей способен поднимать вес в 10 раз превышающий его собственный.

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Тема:
Утро с нами! (537)

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Теги:
муравей, бриллиант, вес


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