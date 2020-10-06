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Видео - Сын вытащил застрявшую в овраге машину отца

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© Video : Facebook / Ігор Алексєєв
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31887363.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201006/31887399/syn-vytaschil-zastryavshuyu-v-ovrage-mashinu-ottsa-video-youtube.html

Прекрасный пример взаимопомощи и готовности прийти на выручку смотрите в этом видео. Вот что значит правильное воспитание!

Никто не застрахован от неприятностей в дороге, даже если это крутой внедорожник. Иногда и маленький игрушечный автомобиль может быть полезен. Отличный пример правильного воспитания нового поколения демонстрирует нам это видео. Сын, несмотря на размеры своего игрушечного автомобиля, смело "вытаскивает" огромную машину своего отца из оврага.

Но мнения зрителей разделились. "Отец тысячелетия - говорят одни - именно так воспитывают сильных духом людей".

Другие же ставят это утверждение под сомнение - стоит ли ради эффектных кадров выпускать на дорогу ребенка?

Ну а вы можете составить свое мнение, посмотрев это видео.

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