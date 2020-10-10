Звери в лесу впервые увидели свое отражение в зеркале - забавное видео

Дикие животные спокойно гуляют в джунглях, ничего не подозревая, и тут прямо рядом с ними возникает противник - смотрите на видео, как реагируют звери.

Британский фотограф дикой природы Марк Фернли (Mark Fernley) в рамках своего исследования больших кошек установил в тропических лесах Амазонии зеркало и снял реакцию зверей с помощью фотоловушек.

Полученные кадры оказались очень занимательными. Все животные по-разному реагировали на собственное отражение. Это и оскал, и настоящий бой с соперником, и даже попытка играть с "сородичем".

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Британец начал свой зеркальный эксперимент еще в 2017 году, больше всего ему интересна реакция диких кошек.

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