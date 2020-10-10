Это не шутки: рыба переходит дорогу - феноменальное видео

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Удивительное зрелище: смотрите на видео, как рыба в самом буквальном смысле этого слова переходит дорогу.
Похоже, что это единственное место в мире, где рыба переходит дорогу.
На этом участке трассы в США даже стоит дорожный знак для водителей: "Опасно, проезжай медленно и осторожно, Рыба переходит дорогу".
Потрясающее зрелище, не так ли?
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