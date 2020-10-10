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Это не шутки: рыба переходит дорогу - феноменальное видео

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Facebook / Альмерек Мусакулов
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201010/24214019/video-ryba-perekhodit-dorogu.html

Удивительное зрелище: смотрите на видео, как рыба в самом буквальном смысле этого слова переходит дорогу.

Похоже, что это единственное место в мире, где рыба переходит дорогу.

На этом участке трассы в США даже стоит дорожный знак для водителей: "Опасно, проезжай медленно и осторожно, Рыба переходит дорогу".

Потрясающее зрелище, не так ли?

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Теги:
дорога, рыба, видео


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