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Красота - убойная сила: девушка, которая разрушает шаблоны - видео

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Sputnik Молдова
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Она поражает рядом беспрецедентных достижений. И речь идет не только о трех мировых рекордах в пауэрлифтинге - может у кого-то их и больше.

Однако россиянка Наташа Кузнецова прочно удерживает титул "самой мускулистой женщины в мире".

Один объем бицепса у нее - внимание - 45 сантиметров!

Но Наталья спортом не ограничивается, она еще и актриса, которая выступала не где-нибудь, а на сцене Большого театра.

Во как!

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