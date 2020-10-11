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Мужчину едва не растерзал голодный медведь – опасное видео

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Youtube / BBC Earth
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201011/24038973/fotograf-chut-ne-stal-zhertvoy-medveditsy-video.html

Белая медведица попыталась напасть на шотландского фотографа Гордона Бьюкенена, который снимал репортаж про диких животных: смотрите на видео, что пришлось пережить журналисту.

Фотограф из Шотландии Гордон Бьюкенен снимал сюжет про белых медведей, когда зверь стал атаковать контейнер, в котором находился мужчина.

Заметив животное, журналист закрылся в контейнере. На протяжении 45 минут медведица пыталась прорваться внутрь, всем телом наваливаясь на него и рыча, но тщетно. В конце концов, она сдалась и ушла.

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Теги:
Норвегия, видео


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