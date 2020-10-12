Новый Майкл Джексон: как строитель прославился на весь мир - видео

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Пока начальник не видит, строители развлекаются: как молодой китаец поставил на уши Интернет, и при чем тут Майкл Джексон, смотрите на видео.
Строитель из Китая в одночасье стал настоящей звездой Сети. Молодой человек исполнил танец в стиле Майкла Джексона прямо на строительной площадке.
Пользователи социальных сетей считают произошедшее "реинкарнацией Майкла Джексона в строителя". И, действительно, "лунная" походка молодого человека завораживает.
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