20:15 17 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.98
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео - Не из той сказки: золотая рыбка, которая возвращается

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Facebook / Mark Hall
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/11/32066448.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201017/32066477/video-ne-iz-toy-skazki-zolotaya-rybka-kotoraya-vozvraschaetsya.html

Эта сияющая красотка не хочет на волю! По крайней мере, когда смотришь это видео, думаешь именно так.

"Приплыла к нему рыбка, спросила..." Но эта история начинается не так. "Отпустил он рыбку, а та возьми и приплыви обратно" - вот как правильно. 

Наверное, эта золотая бестия желания исполнять не умеет. Потому и возвращается! Или - другой вариант: рыбка эта - заколдованная принцесса, и плывет она к принцу, который должен расколдовать ее поцелуем.

В общем, есть где развернуться фантазии: смотрим и сочиняем свою сказку. 

А к ней  - еще и присказку:

Видео: прорыв в дрессировке - китаец научил рыбок популярному виду спорта>>>

Ты мог бы быть гораздо ласковее: кот упрекает своего хозяина - видео>>>

Необычная дружба: черный лебедь в зоопарке кормит рыбок сухим кормом>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Мы любим вас: американский полицейский встал на колени - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Курсантка Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова на занятиях по конной подготовке.
Фото - Галоп, берет, автомат: конная подготовка девушек-курсантов десантного училища
Школьница делает коляски для собак инвалидов
Видео-Доброе дело: школьница мастерит коляски для собак-инвалидов
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться