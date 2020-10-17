Видео - Кубарем с горки: панды катаются в свое удовольствие

Айда с нами! Толстопузые малыши-панды просто уморительны. Катаются с горки, как дети: кубарем, пихая друг дружку, носом вниз.
Работникам зоопарка, где содержатся эти мишки, наверное, неведомо плохое настроение. Лучшей психотерапии, чем эти панды, не придумаешь!
Смотрите и наслаждайтесь. А еще есть такие видео:
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