Видео - Ух ты: малышка-панда и большой камень

Этих милых зверушек зовут кошачьими медведями, и не зря: они хоть и похожи на мишек, но реагируют на все неизвестное точь-в точь как кошки.

Как там сейчас говорят: нежданчик? Эта малая панда явно не думала, что на пути ей встретится этот валун. Что делать? Испугаться? Удивиться? Может, самое время убежать?

Но малышка не из робких, она выбрала способ "напугать": "Посмотри, камень, какая я большая!"

Пока валун пугается, мы с вами посмеемся. Панда, которая поднимает настроение!

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