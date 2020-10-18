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Видео - Ух ты: малышка-панда и большой камень

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© Video : Facebook / Mark Hall
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/12/32071108.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201018/32071136/video-ukh-ty-malyshka-panda-i-bolshoy-kamen.html

Этих милых зверушек зовут кошачьими медведями, и не зря: они хоть и похожи на мишек, но реагируют на все неизвестное точь-в точь как кошки.

Как там сейчас говорят: нежданчик? Эта малая панда явно не думала, что на пути ей встретится этот валун. Что делать? Испугаться? Удивиться? Может, самое время убежать?

Но малышка не из робких, она выбрала способ "напугать": "Посмотри, камень, какая я большая!" 

Пока валун пугается, мы с вами посмеемся. Панда, которая поднимает настроение!

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