Видео - Спортсмен показал, как проходит экстремальная гонка

В Сети появилось видео, на котором запечатлена велогонка, прошедшая в Колумбии. Один из спортсменов от первого лица показал, как преодолевается сложная дистанция длиной в километры. Здесь и разного уровня сложности трассы, и препятствия, и крутые повороты.
Любителям экстрима точно понравится - такие виражи и пролеты на препятствиями определенно пощекочут нервы. Даже у самого финиша спортсмена ждал очередной барьер.
На протяжении всей дистанции велогонщика поддерживают болельщики.
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