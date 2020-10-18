Видео - Спортсмен показал, как проходит экстремальная гонка

Километры дорог и трассы с сюрпризами, крутые виражи и препятствия: спортсмен показал, как проходит велогонка.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена велогонка, прошедшая в Колумбии. Один из спортсменов от первого лица показал, как преодолевается сложная дистанция длиной в километры. Здесь и разного уровня сложности трассы, и препятствия, и крутые повороты.

Любителям экстрима точно понравится - такие виражи и пролеты на препятствиями определенно пощекочут нервы. Даже у самого финиша спортсмена ждал очередной барьер.

На протяжении всей дистанции велогонщика поддерживают болельщики.

Здесь больше видео:

Трасса не нужна, спортсмены ее выкосят: необычная гонка прошла в Британии>>>

В больших гонках клювом не щелкают: мотоцикл умыкнули из под носа - видео>>>

Тракторные гонки в Ростове-на-Дону>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova