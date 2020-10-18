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Видео - Спортсмен показал, как проходит экстремальная гонка

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© Video : Facebook / Mark Hall
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201018/32071411/video-velosipedist-pocazal-kak-prokhodit-ekstremalnaya-gonka.html

Километры дорог и трассы с сюрпризами, крутые виражи и препятствия: спортсмен показал, как проходит велогонка.

В Сети появилось видео, на котором запечатлена велогонка, прошедшая в Колумбии. Один из спортсменов от первого лица показал, как преодолевается сложная дистанция длиной в километры. Здесь и разного уровня сложности трассы, и препятствия, и крутые повороты.

Любителям экстрима точно понравится - такие виражи и пролеты на препятствиями определенно пощекочут нервы. Даже у самого финиша спортсмена ждал очередной барьер.

На протяжении всей дистанции велогонщика поддерживают болельщики. 

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