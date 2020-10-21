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Вот это выдержка: попугай расхаживает по коту и испытывает его терпение - видео

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Youtube/ Мурочка Кошечкина
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201021/31499746/video-youtube-cat-pugay.html

В Интернете набирает популярность смешное видео с волнистым попугайчиком, который вовсю болтает на ушко спящему коту.

В дикой природе пушистый хищник давно бы позавтракал пернатым наглецом. Но это только мечты усатого питомца. Он вынужден терепть выходки "болтливого" члена семьи. Живут-то под одной крышей, кормят их одна и та же хозяйка. Чего им делить?

На видео запечатлено, как попугай расхаживает по коту и испытывает его терпение.

"Хороший! Просто красавчик! Давай поцелуемся! Давай споем! Птичка-невеличка! Весь красавчик", - говорит неугомонный попугайчик в ушко коту, а затем перебирается к лапкам и начинает дергать кота за когти на ножках.

При этом пользователи активно комментируют ролик: "Не попугай, а чудо-расчудесное! У одного железные нервы, а у другого – железные, сами знаете что!

Что было дальше, можно увидеть в ролике. 

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