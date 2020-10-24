Ярчайшая эмоция месяца: женщина узнает, что муж "загремел" на полгода - видео

Реакция пожилой сельчанки поразила не только полицейских, которые сообщили ей новость, но также многочисленных пользователей Facebook.

Обычная провинциальная рутина - мужик поплатился лишением свободы за кражу нескольких кур, вот только развязка история оказалась совсем не традиционной.

Неожиданную реакцию женщины сняли сами полицейские, когда сообщили сельчанке, что ее мужа посадили на полгода в тюрьму.

Ролик был опубликован в паблике Facebook "Мы из Ясс" .

На видео запечатлено, как пожилая женщина неоднократно спрашивает полицейских, вернется ли ее муж.

Когда, наконец, она поняла, что стражи закона не шутят и дают утвердительный ответ, она начинает танцевать и петь.

А потом дополняет свое ликование фразой: "Я так давно ждала этого момента".

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