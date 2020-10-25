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Жесткое видео: жена наказала мужа, который не хотел ехать к теще копать картошку

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Тема:
Утро с нами! (540)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20201025/21880198/zhena-nakazala-neposlushnogo-muzha-video.html

Гражданочка с сумкой стоит на обочине с вытянутой рукой в попытке поймать такси или попутку. А спутник (жизни) всеми силами противится этому.

Мужчина стоит рядом и, водя пальцем из стороны в сторону, показывает всем проезжающим авто, что останавливаться не надо.

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Какое-то время женщина, в надежде, что муж скоро успокоится, терпеливо ожидала окончания перфоманса, но ее терпение быстро закончилось, и она с размаху ударила бедного супруга по лицу. 

После первого удара последовал сразу второй, но муж вовремя сообразил, что его жена разгневалась не на шутку, и пустился в бегство.

Пользователи Сети признали ситуацию довольно житейской, а самой распространенной версией, по которой супруг противился поездке, стал визит к теще копать картошку.

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Тема:
Утро с нами! (540)

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Теги:
полная версия, муж, видео, жена


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